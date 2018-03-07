Стали известны детали новой программы макрофинансовой помощи от ЕС

Отмечается, что в декабре президент Петр Порошенко утверждал, что Еврокомиссия предоставит Украине 1,8 млрд евро.

По словам Данилюка, предварительно программа составляет один миллиард евро, однако украинское правительство будет проводить консультации с Еврокомиссией с целью найти возможность увеличить эту сумму.

Ведь, как утверждает министр, макрофинансовая помощь должна соответствовать украинским потребностям, белее чем в 1,8 миллиарда евро. Но, решающую роль сыграет решение и возможность Евросоюза, работа по этому вопросу продолжается.

Кстати, для получения этих средств Украина должна решить проблему с проверкой электронных деклараций. Для того чтобы сделать этот процесс более эффективным, правительство должно разработать и внедрить автоматический алгоритм проверки. В случае срыва этого процесса, Украина может не получить транш.

В то же время министр добавил, что украинская сторона рассчитывает на утверждение новой программы в Европарламенте в июне.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-президент Еврокомиссии Валдис Добровскис сообщил, что Украине предоставят новый пакет макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро, несмотря на неполное выполнение Украиной требований для предыдущей программы.