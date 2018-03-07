США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп пытается заблокировать санкции, заявив, что он их полностью поддерживает. Об этом в среду утром, 7 марта, заявил министр финансов США Стивен Мнучин. При этом в комментариях накануне подкомитета Мнучин заявил, что санкции будут реализованы.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против Российской Федерации, пока она не выведет свои вооруженные силы из оккупированного Донбасса и не возобновит территориальную целостность и суверенитет Украины. По его словам, дальнейшие конкретные санкции пойдут как в отношении лиц из упомянутого списка, так и из дополнительных.

Как сообщал УРА-Информ, вчера президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом. Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе. Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко также рассказал о продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.