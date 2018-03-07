20:59 07.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в ближайшее время в Германии обсудит проблему "Северного потока-2"

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие недели намерен посетить Германию.

Порошенко в ближайшее время в Германии обсудит проблему

Глава государства планирует, в частности, обсудить вопрос строительства "Северного потока-2". Об этом в среду, 7 марта, президент сообщил в интервью журналистам украинских телеканалов.

При этом Порошенко подчеркнул, что поздравил Германию с формированием коалиции и выразил уверенность, что будет сформировано новое правительство.

Президент также отметил, что после решения Стокгольмского арбитража обсуждал тему "Северного потока-2" с руководством Финляндии и Швеции.

Эта тема также поднималась и во время моих вчерашних переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Пенсом, - пояснил глава государства, добавив, что европейские страны демонстрируют солидарность с Украиной в вопросе "Северного потока-2".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 6 марта, провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом. Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе, а также о продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.


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