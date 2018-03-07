Минфин рассчитывает на пополнение бюджета из выигранных у "Газпрома" средств

Об этом рассказал министр финансов Алексндр Данилюк.

По его словам, большая часть этих денег поступит в бюджет. Конкретная сумма выплаты в виде дивидендов или налога на прибыль будет рассчитана после отображения решения арбитража в финансовой отчетности "Нафтогаза" и аудита.

Министр утверждает, что правительство ищет решение в вопросе цены на газ, так как действие постановления по специальным обязательствам для "Нафтогаза" заканчивается через месяц.

Отмечается, что тарифы на основании решения правительства должны быть пересчитаны для каждой компании на рынке независимым регулятором - Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, Данилюк добавил, что любое решение по тарифам будет так или иначе влиять на объем субсидий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", российский газовый монополист "Газпром" подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа Украине. Также компания направила в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.