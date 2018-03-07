14:54 07.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС выделит Украине 17 млн евро на научные проекты

Главный агент литовского Агентства по вопросам науки, инноваций и технологий Виктория Бражунайте анонсировала выделение Евросоюзом Украине 17,23 млн евро в рамках программы Горизонт 2020.

ЕС выделит Украине 17 млн евро на научные проекты

Об этом она сообщила во время инновационного форума.

Отмечается, что выделенные деньги предназначены 83 украинским организациям на реализацию своих проектов. В общем, 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро.

Представитель компании утверждает, что среди участников программы учреждения высшего образования, исследовательские учреждения и представители частного сектора.

Бражунайте добавила, что Украина имеет большой потенциал и для его реализации необходимо продолжать реформы по созданию более благоприятной среды. Для усиления сотрудничества научных и производственных учреждений с партнерами в ЕС, а также другими участниками программы Горизонт 2020.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в законопроекте О государственном бюджете Украины указано, что в текущем году усилится финансирование органов, занимающихся борьбой с коррупцией. Так, финансирование НАБУ увеличится на 11%, НАПК – на 13%, Нацагентства по возврату активов – в 5 раз.


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