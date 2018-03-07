ЕС выделит Украине 17 млн евро на научные проекты

Об этом она сообщила во время инновационного форума.

Отмечается, что выделенные деньги предназначены 83 украинским организациям на реализацию своих проектов. В общем, 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро.

Представитель компании утверждает, что среди участников программы учреждения высшего образования, исследовательские учреждения и представители частного сектора.

Бражунайте добавила, что Украина имеет большой потенциал и для его реализации необходимо продолжать реформы по созданию более благоприятной среды. Для усиления сотрудничества научных и производственных учреждений с партнерами в ЕС, а также другими участниками программы Горизонт 2020.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в законопроекте О государственном бюджете Украины указано, что в текущем году усилится финансирование органов, занимающихся борьбой с коррупцией. Так, финансирование НАБУ увеличится на 11%, НАПК – на 13%, Нацагентства по возврату активов – в 5 раз.