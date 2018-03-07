Доллар в среду в обменниках понизился до 26,44 гривен

Наличный евро уменьшился на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,44 гривен, а евро можно купить по 32,88 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50- 26,35, продажи 26,30-26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1024, продажи - 26,4382 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,50-32,55, продажи 32,60 - 33,39 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,2468, продажи - 32,8819 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,600, продажи - 4,600-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,263, продажи 4,763 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 6 марта 2018 года, наличный доллар потерял 21 копейку. Наличный евро уменьшился на 18 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,59 гривен, а евро можно было купить по 32,91 гривны.