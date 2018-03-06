10:57 06.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Закон о приватизации опубликовали в газете Верховной Рады

В среду, 7 марта, вступит в силу закон о приватизации.

Закон о приватизации опубликовали в газете Верховной Рады

Сегодня утром закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" № 2269-VІІІ от 18 января 2018 года, официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины".

Документ, в частности, регулирует правовые, экономические и организационные основы приватизации государственного и коммунального имущества и имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 18 января 2018 года, приняла закон о приватизации государственного имущества. Соответствующий документ поддержали 266 народных депутатов. Новый закон четко устанавливает 11 месяцев для объектов большой приватизации и пять месяцев для малой.


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