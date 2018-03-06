Нацбанк на вторник укрепил курс национальной валюты

100 долл - 2648,2080 грн;

100 евро - 3259,1496 грн;

10 российских рублей - 4,6378 грн.

При этом регулятор установил на 6 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1124.213046;

Серебро - 14.056916;

Платина - 824.173147;

Палладий - 845.458611.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2653,5904 грн;

100 евро - 3267,1005 грн;

10 российских рублей - 4,6832 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.