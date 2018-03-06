Наличный доллар во вторник упал до 26,59 гривен

Наличный евро уменьшился на 18 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,59 гривен, а евро можно купить по 32,91 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80- 26,50, продажи 26,44-27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2997, продажи - 26,5914 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-32,60, продажи 32,70 – 33,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,3402, продажи – 32,9081 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,610, продажи – 4,600-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,296, продажи 4,757 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 5 марта 2018 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро упал на одну копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,80 гривен, а евро можно было купить по 33,09 гривны.