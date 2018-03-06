Минэнерго сняло ограничения с потребления газа

Комитет принял решение, что кризисная ситуация завершена и страна переходит на штатный режим работы с 7 марта 2018. Об этом во вторник, 6 марта, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

По его словам, Национальный план действий в энергетике по ограничению потребления газа был введен 2 марта в связи с отказом российского "Газпрома" поставлять газ. Он предусматривал перевод генерирующих компаний с газа на мазут и закрытие учебных заведений.

Теперь, после принятых мер, можно говорить о завершении кризисной ситуаций, - пояснил советник министра.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

После этого, как сообщал УРА-Информ, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия расторгает газовые контракты с Украиной.

В вязи с чем в Украине до 7 марта был ввели национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа в стране.