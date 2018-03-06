Кабмин будет поднимать оклады военным, если вырастет прожиточный минимум

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных и единовременных дополнительных видов денежного обеспечения.

Также в структуре денежного обеспечения увеличена доля должностного оклада и надбавки за выслугу лет до 60 % и уменьшена доля дополнительных видов в структуре денежного обеспечения с 85 % до 40 %.

Планировалось, что постановление вступит в силу с 1 января 2018 года. Кабмин отсрочил его действие до принятия постановления "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ноябре 2017 года заработные платы киевлян выросли на 29,2%. На данные момент средняя зарплата в Киеве составляет 11 643 гривен. При этом по сравнению с предыдущим месяцем зарплата выросла на 1,7%.