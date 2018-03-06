11:58 06.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин будет поднимать оклады военным, если вырастет прожиточный минимум

Кабинет министров установил, что размер должностного зависит от оклада и оклада по воинскому званию от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кабмин будет поднимать оклады военным, если вырастет прожиточный минимум

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных и единовременных дополнительных видов денежного обеспечения.

Также в структуре денежного обеспечения увеличена доля должностного оклада и надбавки за выслугу лет до 60 % и уменьшена доля дополнительных видов в структуре денежного обеспечения с 85 % до 40 %.

Планировалось, что постановление вступит в силу с 1 января 2018 года. Кабмин отсрочил его действие до принятия постановления "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ноябре 2017 года заработные платы киевлян выросли на 29,2%. На данные момент средняя зарплата в Киеве составляет 11 643 гривен. При этом по сравнению с предыдущим месяцем зарплата выросла на 1,7%.


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