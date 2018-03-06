"Газпром" подал апелляцию на постановление арбитражного суда

Вчера также компания направила в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Об этом во вторник, 6 марта, заявил заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев. Он также отметил, что решение арбитража по делу о контракте на транзит будет обжаловано до конца месяца.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" по транзитному иску и с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку обязал российскую сторону выплатить НАК 2,56 миллиардов долларов.

У "Газпрома" есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе.

Вместе с тем в"Нафтогазе" отметили, что "Газпром" по-прежнему должен Украине 2,56 миллиардов долларов, на которые начисляется 0,5 миллиона долларов процентов ежедневно за каждый день просрочки.

Как сообщал УРА-Информ, кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности объявил о завершении национального плана действий в энергетике по ограничению потребления природного газа в стране. Комитет принял решение, что кризисная ситуация завершена и страна переходит на штатный режим работы с 7 марта 2018.