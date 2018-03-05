12:34 05.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина требует от России компенсацию за срыв поставок газа

Главный коммерческий директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко требует от российского "Газпрома" компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Украина требует от России компенсацию за срыв поставок газа

Такое заявление руководитель сделал на своей странице в Facebook.

Как утверждает Витренко, "Газпром" уже официально предупрежден, что должен будет заплатить за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте.

При этом представитель "Нафтогаза" добавил, что средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации.

Вообщем-то, сейчас "Газпром" должен выплатить компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская сторона намеренно ослабляет давление в трубах, которые поставляют газ в Европу через украинские территории.


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