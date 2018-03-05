Украина совместно с Россией и ЕС провели переговоры по газовому конфликту

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен.

По ее словам, переговоры состоялись, 2 и 3 марта, с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, главой Нафтогаз Украины Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком.

Отмечается, что во время обсуждения газового вопроса было установлено, что выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.

В свою очередь украинская сторона заявила, что ситуация находится под контролем. Кроме того, Нафтогаз заключает контракты на поставку дополнительных объемов газа из Польши.

Российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС ничего не угрожает. Однако, Газпром по-прежнему намерен разорвать свои контракты с Нафтогазом.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европейская Комиссия заявила о готовности выступать посредником в процессе по урегулированию газовой ситуации между Украиной и Россией.