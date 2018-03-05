14:54 05.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Названа цена американских поездов для Украины

Госкомпания Укрзализныця приобрела 30 локомотивов General Electric за 4,68 млн долларов за единицу. Об этом в системе закупок Prozorro сообщил Укрэксимбанк, который предоставил кредит украинской компании на условиях лизинга.

Названа цена американских поездов для Украины

Отмечается, что по договору на поставку 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric составляет 140,4 млн долларов с НДС, а цена за единицу составляет 4,68 млн долларов с НДС.

В Укрзализныце добавили, что по факту один тепловоз обойдется Украине примерно в 3,5 млн долларов. А действовать такое соглашение будет до 28 февраля 2019 года с возможностью продления.

В госкомпании утверждают, что около 800 тыс. долларов останутся в бюджете как НДС и почти 400 тыс. долларов — за счет локализации производства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ПА "Укрзализныця" организовала работу 16 дополнительных поездов к празднику Международного женского дня. Основные составы будут курсировать в направлении Одессы, Киева, Харькова и Черновцов.


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