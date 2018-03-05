Названа цена американских поездов для Украины

Отмечается, что по договору на поставку 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric составляет 140,4 млн долларов с НДС, а цена за единицу составляет 4,68 млн долларов с НДС.

В Укрзализныце добавили, что по факту один тепловоз обойдется Украине примерно в 3,5 млн долларов. А действовать такое соглашение будет до 28 февраля 2019 года с возможностью продления.

В госкомпании утверждают, что около 800 тыс. долларов останутся в бюджете как НДС и почти 400 тыс. долларов — за счет локализации производства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ПА "Укрзализныця" организовала работу 16 дополнительных поездов к празднику Международного женского дня. Основные составы будут курсировать в направлении Одессы, Киева, Харькова и Черновцов.