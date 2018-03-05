Скандинавские страны выделят 3,8 млн евро на повышение энергоэффективности на Донбассе

В частности, программа будет направленна на повышение энергоэффективности социальных объектов, расположенных в пострадавших от конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам главы министерства Вадима Черныша, Украина безумно благодарна норвежскому правительству за дополнительную помощь для решения проблем энергоэффективности в восточных регионах.

"Уменьшение энергопотребления не только положительный шаг в плане экономии энергоресурсов и общего прогрессивного подхода, но минимизирует негативное воздействие на окружающую среду", - отметил он.

Также Черныш заверил, что проект фонда Nordic Energy Efficiency and Humanitarian Support Initiative for Ukraine предусматривает реконструкцию общественных зданий для уменьшения энергозатрат. Кроме того, проект в восточных регионах Украины также обеспечит отопления, освещения и горячего водоснабжения, а также внедрение светодиодного уличного освещения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Стокгольм одобрил выделение 15 млн евро финансовой помощи Киеву в рамках программы расширенного межгосударственного сотрудничества.