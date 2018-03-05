Нацбанк на понедельник оставил курс национальной валюты на прежнем уровне

100 долл - 2653,5904 грн;

100 евро - 3267,1005 грн;

10 российских рублей - 4,6832 грн.

При этом регулятор установил на 5 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1123.384007;

Серебро - 14.030038;

Платина - 826.701417;

Палладий - 862.533678

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2666,9496 грн;

100 евро - 3245,9444 грн;

10 российских рублей - 3245,9444 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.