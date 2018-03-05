"Нафтогаз" намерен закрыть представительство в России

Такое решение принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства. Об этом в понедельник, 5 марта, на брифинге сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

По его словам, это технический вопрос и он не заслуживает внимания публики. Вместе с тем он давно уже обсуждается

в виду не каких-то рабочих или не рабочих отношений с "Газпромом", а виду агрессии Российской Федерации, - пояснил Витренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" получил информацию от российского " Газпрома" о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа.