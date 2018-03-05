21:15 05.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" намерен закрыть представительство в России

Представительство Национальной компании "Нафтогаз Украины" в Российской Федерации, расположенное в Москве по улице Академика Пилюгина, будет ликвидировано.

Такое решение принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства. Об этом в понедельник, 5 марта, на брифинге сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

По его словам, это технический вопрос и он не заслуживает внимания публики. Вместе с тем он давно уже обсуждается

в виду не каких-то рабочих или не рабочих отношений с "Газпромом", а виду агрессии Российской Федерации, - пояснил Витренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" получил информацию от российского " Газпрома" о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа.


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