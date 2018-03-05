Минсоцполитики планирует изменить механизм начисления пенсий

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, который будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации дисбалансов.

Для такой категории пенсионеров министерство разработает новый механизм, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Однако, пока не уточняется, для какого именно стажа работы будет применяться такой механизм.

Рева утверждает, что результаты пенсионной реформы продемонстрировали социальное неравенство и Минсоцполитики исправляет эту ситуацию.

Также еще одной проблемой оказался перерасчет пенсий, который вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров.

По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет досчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пенсионный фонд завершил подготовительную работу для выплат повышенных пенсий частникам войны на востоке Украины. Пенсионные выплаты военнослужащим будут происходить с помощь новой системы автоматизации всех процессов.