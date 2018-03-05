12:15 05.03.2018 | Экономика | Новости
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Министры ЕС утвердили продление санкций против Януковича

Министры Европейского союза в понедельник, 5 марта, утвердили продление санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 12 чиновников из его окружения.

Министры ЕС утвердили продление санкций против Януковича

Санкции продлены еще на год. Об этом говорится в сообщении Европейского совета. Согласно сообщению, еще на год активы Януковича и его соратников будут заморожены.

Соответствующее решение было принято в рамках заседания Совета ЕС по вопросам сохранения окружающей среды.

Вместе с тем двух соратников Януковича исключили из списка бывшего министра юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев.

Решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС во вторник, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Европейском союзе 28 февраля 2018 года решили продлить санкции против Януковича и 12 чиновников из его окружения. Министры должны утвердить список 5 марта.


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