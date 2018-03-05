15:53 05.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфину надо сократить валютную часть долга, – НБУ

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий предложил Министерству финансов снизить долю валютных обязательств в структуре государственного долга. 

Минфину надо сократить валютную часть долга, – НБУ

Об этом сообщает УНИАН.

Согласно словам главы НБУ, по состоянию на пятое марта, долг состовляет на 70% в иностранной валюте. При этом Чурий отметил, что в этой связи приход иностранных инвесторов, готовых покупать гривневые бумаги, надо приветствовать.

"Министерству финансов нужно сильно сократить свои долги в иностранной валюте и больше переходить в национальную валюту. С точки зрения валютного риска – этот долг сейчас очень высокий. И работать над замещением валютного долга на гривневый", - добавил Чурий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко заявила, что киевские водители задолжали по транспортному налогу более  72 млн гривен.


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