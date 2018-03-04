19:05 04.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заверил, что ситуация с поставками газа стабилизировалась

Ситуация с поставками природного газа в Украину стабилизировалась.

Порошенко заверил, что ситуация с поставками газа стабилизировалась

Времена газового шантажа Российской Федерации уже в прошлом. Об этом в воскресенье, 4 марта, в своем микроблоге Twitter заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, сегодня Украины имеем стабильную ситуацию с газоснабжением.

В стране достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт, - заверил глава государства, пояснив, что есть резкое увеличение поставок газа из Европейского союза, а также из Польши, Словакии и Венгрии. По состоянию на три часа дня дефицит полностью покрыт, - заявил Порошенко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Как сообщал УРА-Информ, 2 марта российский газовый монополист "Газпром" заявил, что расторгает все ранее заключенные с украинским государством контрактов. В частности, речь идет о поставках и транзита газа в Стокгольмском арбитраже.


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