В Чернигове из-за действий "Газпрома" введут ограничительные меры

В городе начиная с шести часов сегодняшнего дня на пять дней закроют все школы. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

При этом, по его словам, вопрос детсадов будет решаться отдельно. В документе, которым вводятся ограничительные мероприятия, будут четко прописаны даты, учреждения и содержательная часть ограничительных мер, то есть какие заведения и в каком режиме будут работать, - пояснил черниговский градоначальник.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что в Украине в результате нехватки газа, вызванной действиями российской компании "Газпром", приостановят работу учебных заведений.

Как сообщал УРА-Информ, вчера НАК "Нафтогаз Украины" направил "Газпрому" предоплату за поставку газа. Однако, "Газпром" сообщил, что вернул НАКу предоплату, заявив, что для выполнения контракта купли-продажи нужно согласовать с "Нафтогазом" дополнительное соглашение.