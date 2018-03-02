Украинские артисты гастролирующие в России, будут платить налог Украине

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Facebook.

По его словам, соответствующий законопроект о гастролях на территории государства-агрессора и введении целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР.

Отмечается, что он внесен 11 депутатами от четырех фракций и внефракционными № 8085, 8086, 8087.

Сейчас, проводятся работы для его опубликования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк рассказал, что отныне все граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать.