11:24 02.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187703:nastya

Украинские артисты гастролирующие в России, будут платить налог Украине

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение налогов для артистов, которые выступают на территории Российской Федерации.

Украинские артисты гастролирующие в России, будут платить налог Украине

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Facebook.

По его словам, соответствующий законопроект о гастролях на территории государства-агрессора и введении целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР.

Отмечается, что он внесен 11 депутатами от четырех фракций и внефракционными № 8085, 8086, 8087.

Сейчас, проводятся работы для его опубликования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк рассказал, что отныне все граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар в пятницу упал до 26,75 гривен Шелестюк желает выйти на ринг с топ-боксерами Через несколько часов в Киев прибудут двое заложников Кремля, - Ирина Геращенко Президент Украины поблагодарил Трампа за Javelin
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив