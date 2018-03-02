Украина выплатила 444,4 млн долларов долга по облигациям внешнего госзайма

Отмечается, что общая сумма выплаты составила 444,4 млн долларов.

Помощь Украине предоставлялась в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом. Также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное".

При этом процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Все проценты были начислены дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила 473,3 млн долларов, второго, третьего и четвертого - 505,4 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", государственный и гарантированный государством долг в января текущего года уменьшился на 0,26%. На сегодняшний день долг государства составляет 76,11 миллиардов долларов или в гривневом эквиваленте 2,132 триллиона.