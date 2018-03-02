09:58 02.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина выплатила 444,4 млн долларов долга по облигациям внешнего госзайма

Министерство финансов Украины выплатило, первого марта, пятый купон по облигациям внешнего государственного займа. Об этом сообщили на сайте Минфина.

Украина выплатила 444,4 млн долларов долга по облигациям внешнего госзайма

Отмечается, что общая сумма выплаты составила 444,4 млн долларов.

Помощь Украине предоставлялась в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом.  Также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное".

При этом процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Все проценты были начислены дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила 473,3 млн долларов, второго, третьего и четвертого - 505,4 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", государственный и гарантированный государством долг в января текущего года уменьшился на 0,26%. На сегодняшний день долг государства составляет 76,11 миллиардов долларов или в гривневом эквиваленте 2,132 триллиона.


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