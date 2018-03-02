Украина нарастила продажи легковых авто

Отмечается, что на украинском рынке лидирует Volkswagen, год назад занимавший второе место. За 28 дней 830 новых автомобилей этой немецкой народной марки получили украинские регистрационные номера.

На втором месте оказалась Toyota, занимавшая годом ранее третью строчку рейтинга. При этом февральские реализации машин составили 697 шт.

Третье место у лидера прошлогоднего февраля Renault - 536 регистраций и 0,8 процент роста.

Четвертое место в рейтинге украинцы отдали сразу двум маркам - Audi и Nissan, приобретя по 367 авто этих марок. А замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 362 авто более чем 46%.

Также в ТОП-10 рынка прошлого месяца вошли: Hyundai, Ravon, Ford, Mazda, Mitsubishi.

Наиболее продаваемым стал дизельный Volkswagen Golf 2015 года выпуска, свой выбор на котором остановили 408 покупателей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины отменила необходимость наличия сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам при пропуске транспортных средств на таможенную территорию Украины.