02:00 02.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100187642:nastya

Украина нарастила продажи легковых авто

За февраль 2018 года в Украине первую регистрацию получили 5,9 тысяч новых легковых автомобилей, рынок новых авто вырос почти на 21 процент. Об этом сообщает Укравтопром.

Украина нарастила продажи легковых авто

Отмечается, что на украинском рынке лидирует Volkswagen, год назад занимавший второе место. За 28 дней 830 новых автомобилей этой немецкой народной марки получили украинские регистрационные номера.

На втором месте оказалась Toyota, занимавшая годом ранее третью строчку рейтинга. При этом февральские реализации машин составили 697 шт.

Третье место у лидера прошлогоднего февраля Renault - 536 регистраций и 0,8 процент роста.

Четвертое место в рейтинге украинцы отдали сразу двум маркам - Audi и Nissan, приобретя по 367 авто этих марок. А замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 362 авто более чем 46%.

Также в ТОП-10 рынка прошлого месяца вошли: Hyundai, Ravon, Ford, Mazda, Mitsubishi.

Наиболее продаваемым стал дизельный Volkswagen Golf 2015 года выпуска, свой выбор на котором остановили 408 покупателей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины отменила необходимость наличия сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам при пропуске транспортных средств на таможенную территорию Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Помогут ли миротворцы ООН положить конец войне на Украине? Легендарный Жан Рено заговорил по-украински Топовые голливудские актеры снимутся в новой ленте Тарантино "Роттердам+". Куди зайшло слідство
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив