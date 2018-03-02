07:00 02.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк в пятницу продолжил укреплять национальную валюту

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 2 марта, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк в пятницу продолжил укреплять национальную валюту

100 долл - 2666,9496 грн;

100 евро - 3245,9444 грн;

10 российских рублей - 3245,9444 грн.

При этом регулятор установил на 2 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1121.322534;

Серебро - 13.989206;

Платина - 839.437806;

Палладий - 892.599317.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 1 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2680,5516 грн;

100 евро - 3274,0257 грн;

10 российских рублей - 4,7549 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.


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