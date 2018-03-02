Нацбанк в пятницу продолжил укреплять национальную валюту

100 долл - 2666,9496 грн;
100 евро - 3245,9444 грн;
10 российских рублей - 3245,9444 грн.
При этом регулятор установил на 2 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1121.322534;
Серебро - 13.989206;
Платина - 839.437806;
Палладий - 892.599317.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 1 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2680,5516 грн;
100 евро - 3274,0257 грн;
10 российских рублей - 4,7549 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка.
Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.