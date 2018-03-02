Наличный доллар в пятницу упал до 26,75 гривен

Наличный евро понизился также на 14 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,75 гривен, а евро можно купить по 32,88 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,90- 26,60, продажи 26,57-27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4466, продажи – 26,7504 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,80-32,60, продажи 32,60 – 33,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,2711, продажи – 32,8775 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,630, продажи – 4,650-5,100 гртвен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,289, продажи 4,784 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 1 марта 2018 года, наличный доллар понизился на десять копеек. Наличные евро потерял 29 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,89 гривен, а евро можно было купить 33,02 гривны.