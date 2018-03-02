Гройсман велел как можно быстрее урегулировать вопрос нехватки газа из-за действий "Газпрома"

Как написал в пятницу, 2 марта, на своей странице в социальной сети Facebook глава правительства, в эти дни Украина будет чувствовать некоторую нехватку газа. Чтобы избежать негативных последствий, на несколько дней введены меры по ограничению потребления газа.

Он также заверил, что поставил задачу максимально быстро урегулировать указанную проблему.

Вместе с тем Гройсман призвпал местные власти постоянно контролировать ситуацию и оперативно реагировать, если людям нужна будет любая ваша помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

По состоянию на 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до минимального значения в этом году – 50,3 кгс/см.кв.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявляет о дефиците газа в Украине в объеме около 10 миллионов кубических метров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, и предлагает ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта.