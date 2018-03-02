13:18 02.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100187714:Polishuk

Гройсман велел как можно быстрее урегулировать вопрос нехватки газа из-за действий "Газпрома"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству "Нафтогаза" максимально быстро урегулировать вопрос с нехваткой газа, который возник из-за действий российского "Газпрома".

Гройсман велел как можно быстрее урегулировать вопрос нехватки газа из-за действий

Как написал в пятницу, 2 марта, на своей странице в социальной сети Facebook глава правительства, в эти дни Украина будет чувствовать некоторую нехватку газа. Чтобы избежать негативных последствий, на несколько дней введены меры по ограничению потребления газа.

Он также заверил, что поставил задачу максимально быстро урегулировать указанную проблему.

Вместе с тем Гройсман призвпал местные власти постоянно контролировать ситуацию и оперативно реагировать, если людям нужна будет любая ваша помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

По состоянию на 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до минимального значения в этом году – 50,3 кгс/см.кв.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявляет о дефиците газа в Украине в объеме около 10 миллионов кубических метров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, и предлагает ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта.


Поделиться
Читайте также:

  • Повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тысяч человек.

  • Слідство НАБУ щодо формули "Роттердам+" триває майже рік. Керівництво відомства вперше з літа минулого року прокоментувало перебіг розслідування. Директор Бюро Артем Ситник розповів про складнощі справи і відмовився прогнозувати терміни її завершення, зазначивши, що на тему «Роттердам+» є багато спекуляцій. На противагу стриманості правоохоронців, тему тарифів вугільної енергетики активно підігрівають депутати та активісти, періодично надсилають в НАБУ нові звернення і матеріали. У Антикорупційному бюро, судячи з усього, отримання «додаткових доказів» справу не прискорює. Там обмежуються сухими відписками про залучення нових документів до справи.

  • Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в четверг утром, 1 марта, перечислила российскому "Газпрому" предоплату за поставки газа в марте.

  • Международное сообщество должно продолжать оказывать дипломатическое давление на Российскую Федерацию.
 
Беглый президент Украины живет в России на правах временного убежища Forbes определил самого богатого в мире рэпера Оккупированному Донбассу грозит эпидемия кори В Украине запущен план действий по экономии в энергетике,- Насалик
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив