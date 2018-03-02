16:12 02.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина поручил "Нафтогазу" урегулировать проблему нехватки газа в Украине

Представители НАК "Нафтогаз Украина" должны немедленно выяснить проблему нехватки голубого топлива в государстве. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Глава Кабмина поручил

В частности, глава правительства сообщил, что руководитель НАК "Нафтогаз" обязан не допустить каких-либо технических сбоев в этой ситуации. Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки найти другие варианты поставки газа.

Также глава правительства сказал, что прекращение занятий в школах, или ограничение работы любых структур является не самым хорошим решением, отметив, что к таким мерам нужно прибегать только в крайнем случае.

Согласно словам премьера, все профильные службы приведены в состояние повышенной готовности и уже заняты поиском решений для стабилизации ситуации с газоснабжением. 

"Газпром", как обычно, начал шантажировать…В том, что произошло виноват исключительно "Газпром" и Россия", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская компания "Газпром" снизила давление в трубопроводах со своей стороны. Таким образом, российский монополист усложнил транзит газа в страны Европейского союза через Украину. 


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