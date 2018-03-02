"Газпром" обьявил о расторжении всех договоров с Украиной

Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

Согласно его словам, соглашения больше не действуют не только на поставку газа украинским потребителям, но и в ЕС. Оба этих контракта должны были действовать до конца 2019 года.

Вероятной причиной такого решения стало асимметричное решение Стокгольмского арбитража, которое якобы нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для ”Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным", - добавил глава российского регулятора Алексей Миллер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская компания "Газпром" снизила давление в трубопроводах со своей стороны. Таким образом, российский монополист усложнил транзит газа в страны Европейского союза через Украину.