В Польше 1 марта ограничивается торговля по выходным

При этом ограничения, согласно закону, будут вводится постепенно. Как сообщает Польское радио, цитируя слова вице-министра семьи и труда страны Станислав Швед, закон, в частности, предназначен для поиска компромисса между всеми заинтересованными сторонами.

Таким образом, первое воскресенье, которое охватит запрет торговли, - это 11 марта. Вместе с тем этом году торговыми будут первое и последнее воскресенье в месяце. А второе и третье будут выходными.

В следующем году торговать будет можно только в последнее воскресенье месяца. А начиная с 2020 года торговля будет запрещена во все воскресенья, за исключением воскресений, предусмотренных законом - это последнее воскресенье января, последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье июня и последнее воскресенье августа, - пояснил польский чиновник.

Он также добавил, что торговля будет разрешена в последнее воскресенье перед Рождеством и Пасхой - тогда можно будет торговать только до двух часов дня. Кроме этого, в воскресенье смогут торговать владельцы малых магазинов, но при условии, что сами будут стоять за прилавком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, польский Сейм принят закон 24 ноября 2017 года. В января закон утвердили польские депутаты.

Законом предусматривается штраф за нарушение запрета, который будет составлять от одной тысячи до 100 тысяч злотых, а в случае постоянных нарушений запрета - лишение свободы. Закон о запрете на торговлю по воскресеньям осталось подписать президенту.