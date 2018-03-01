Украина инициирует трехсторонние переговоры по газу с ЕС и Россией

Об этом в четверг, 1 марта, в своем Twitter сообщил глава ведомства Павел Климкин. Он также напомнил, что сегодня "Газпром" снизил давление на входе в нашу газотранспортную систему почти на 20% ниже контрактного. Такие "финты" не пройдут.

Мы начинаем поднимать вопрос об начале трехсторонних переговоров Украина - Евросоюз - Россия, - написал Климкин.

Напомним, российский "Газпром" снижает давление в транзитной трубе. "Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их получим. Их активы в Европе всем давно известны, - сообщил Климкин.

Как сообщал УРА-Информ, российский газовый монополист "Газпром" подтвердил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, компания обязана выплатить украинскому "Нафтогаз Украины" 2,56 миллиардов долларов. Вместе с тем в компании заявили, что не согласны с таким решением.