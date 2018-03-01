США может запретить импорт нефти из Венесуэлы

Об этом сообщает издание Reuters.

Как отметили в Белом доме, такая ситуация может вызвать сильный шок на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе.

Однако сейчас, нет никаких окончательных решений по данному вопросу, но Вашингтон готовит такое решение с учетом потенциального вреда для граждан Венесуэлы от введения санкций.

Эмбарго на импорт всей нефти из Венесуэлы должно оказать давление на президента страны Николаса Мадуро, который намерен в апреле участвовать в выборах.

В издании добавили, что санкции США могут быть частично введены еще до выборов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают вопрос о возможном запрете импорта нефти из Венесуэлы. По словам Тиллерсона, американское правительство продолжает рассматривать введение нефтяных санкций, а именно, запрета на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле.