НБУ сохранил прогноз инфляции на уровне 8,9%

Регулятор считает актуальным январский прогноз инфляции и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года. Как сообщает в четверг, 1 марта, регулятор инфляционные риски, о которых говорил Национальный банк в январе при принятии предварительного решения по учетной ставке, все еще остаются актуальными.

При этом среди таких рисков Центробанк назвал высокую уязвимость экономики Украины в связи с тем, что задерживается получение очередного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, повышенные инфляционные ожидания экономических агентов, а также существенные темпы роста потребительского спроса.

По оценкам Национального банка, после ряда повышений учетной ставки, начиная с октября прошлого года, монетарные условия остаются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе, как и предполагалось в январском инфляционном отчете.

Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции.

Правление Национального банка также убеждено, что достижение ценовой стабильности - необходимая предпосылка устойчивого экономического роста.

В частности, улучшение инфляционных ожиданий выступает основным фактором снижения ставок банков по кредитам в среднесрочной перспективе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка.