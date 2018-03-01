НБУ повысил учетную ставку до 17%

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Как пояснили в НБУ, проведение Национальным банком более жесткой монетарной политики с октября прошлого года противодействовало росту инфляционного давления.

Повышение учетной ставки, как и ожидалось, стимулировало рост процентных ставок по операциям банков и увеличению привлекательности гривневых финансовых инструментов.

Это, в частности, способствовало активному притоку иностранного капитала в государственные ценные бумаги в национальной валюте.

Вместе с тем, регулятор напомним, что в январе потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении. Это превысило траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в январском инфляционном отчете.

По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале.

Это прежде всего обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги.

Также к этому привело повышение цен на топливо из-за существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабление гривны в предыдущие месяцы, - отметили в Нацбанке.

Следующее заседание монетарного комитета состоится 12 апреля.

Напомним, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на этом уровне. Вместе с тем 28 августа 2015 года регулятор снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

Затем 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

Как сообщал УРА-Информ, 28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%.