Нацбанк на четверг вновь укрепил курс гривны

100 долл - 2680,5516 грн;
100 евро - 3274,0257 грн;
10 российских рублей - 4,7549 грн.
При этом регулятор установил на 1 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1135.745872;
Серебро - 14.168286;
Платина - 856.646362;
Палладий - 915.249933.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 28 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2694,8185 грн;
100 евро - 3314,8962 грн;
10 российских рублей - 4,8406 грн.
Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.
Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.