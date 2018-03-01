Нацбанк на четверг вновь укрепил курс гривны

100 долл - 2680,5516 грн;

100 евро - 3274,0257 грн;

10 российских рублей - 4,7549 грн.

При этом регулятор установил на 1 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1135.745872;

Серебро - 14.168286;

Платина - 856.646362;

Палладий - 915.249933.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 28 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2694,8185 грн;

100 евро - 3314,8962 грн;

10 российских рублей - 4,8406 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.