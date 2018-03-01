"Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома", если они не уплатят долг, - Порошенко

В этом вопросе "Нафтогаз" может рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и со стороны президента. Об этом в четверг, 1 марта, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.

Вместе с тем глава государства распорядился собрать совещание в случае отказа российского "Газпрома" выполнять решение Стокгольмского арбитража. Я хотел бы сейчас обратиться к председателю "Нафтогаза" Андрею Коболеву, Юрий Витальевич Луценко и просил бы Генеральную прокуратуру подключиться к этому процессу. Прошу также Министерство юстиции подключиться и Министерство иностранных дел срочно собрать совещание и, если "Газпром" не оплатит эти деньги, я так понимаю, что он начал это делать еще вчера, НАК должен добиться арестов активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений, - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что "Газпром" уже делает провокационные заявления о том, что он не собирается выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита.

Трибунал подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по поводу объемов транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Это решение означает, что "Газпром" должен заплатить компенсацию "Нафтогазу" в размере 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 года.

Как сообщал УРА-Информ, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в четверг утром, 1 марта, перечислила российскому " Газпрому" предоплату за поставки газа в марте. Вместе с тем российский газовый монополист не принял платеж. Как сообщил заместитель председатель правления компании Александр Медведев, в "Газпром" подтверждают поступление денег, но платеж не приняли, поскольку еще не утверждено дополнительное соглашение к текущей сделке.