Миллиард евро по новой программе от ЕС поделят на два транша, - Данилюк

Общая сумму программы составил миллиард евро. Предварительно, она будет разделена на два транша. Об этом в четверг, 1 марта, на полях конференции Dragon Capital сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. Он также отметил, что эта программа рассчитана на год - до апреля 2019 года. Вместе с тем одно из ключевых требований программы - нахождение в программе МВФ.

Пока есть прогресс в МВФ, до тех пор мы можем рассчитывать на транши, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейская комиссия готова предоставить Украине еще один транш на сумму в миллиард евро. Об этом в среду, 28 февраля, в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его данным предложение, скорее всего, будет отправлено в Совет Европы и Европейский парламент на следующей неделе.