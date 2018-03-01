Международные резервы НБУ составляют 218,5 миллиардов долларов

Такой уровень резервов составляет с учетом интервенций НБУ по покупке инвалюты, которые он проводит практически каждый день. Об этом в четверг, 1 марта, во время пресс-конференции сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, чистые международные резервы Центробанка в январе сократились до шести миллиардов долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка.