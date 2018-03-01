15:32 01.03.2018 | Экономика | Новости
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Лукашенко обещал ответить России за запрет на ввоз белорусского молока

Глава государства Беларуси Александр Лукашенко поведал, что намерен выяснить причину запрета ввоза белорусского молока в РФ. 

Лукашенко обещал ответить России за запрет на ввоз белорусского молока

Об этом сообщает телеканал "БЕЛТА". Отметим, что соответствующую проблему сейчас должен выяснить вице-премьер государства Беларуси. При этом президент считает, что отказ Роосии от продукции должен быть конкретно аргументирован. 

Также Лукашенко предполагает, что руководство РФ перекратило поставки продукции из-за того, что хотят по завышенной цене продать излишки сухого молока из Новой Зеландии.

"Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос", – сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 июля 2018 года, правительство решило ограничить переработку молока второго сорта от населения.


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