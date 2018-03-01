ГФС оштрафовала Коболева на 8,3 млрд гривен

Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

В своем посте Коболев написал, что не позднее пятнадцати дней он должен выплатить указанную сумму. Прчина тому является грубое нарушения таможенных правил.Также в ГФС решили наложить административное взыскание в виде штрафов в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Возможной причиной таких действий ГФС является то, что НАК отказался платить за газ, который Российская Федерация поставляет в ОРДЛО. Вместе с тем Корболев считает, что НАК не будет платить за газ, который не заказывал.

"Мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не потребляли, но на котором настаивает "Газпром", - объяснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в ближайшее время намерена пересмотреть транзитный контракт с российским "Газпромом".