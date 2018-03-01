14:55 01.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ГФС оштрафовала Коболева на 8,3 млрд гривен

Председавитель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил штраф на 8,3 млрд гривен за предоставление дополнительной таможенной декларации гражданам нашей страны. Соответствующую неустойку призвала выплатить Государственная фискальная служба Украины.

ГФС оштрафовала Коболева на 8,3 млрд гривен

Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

В своем посте Коболев написал, что не позднее пятнадцати дней он должен выплатить указанную сумму. Прчина тому является грубое нарушения таможенных правил.Также в ГФС решили наложить административное взыскание в виде штрафов в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Возможной причиной таких действий ГФС является то, что НАК отказался платить за газ, который Российская Федерация поставляет в ОРДЛО. Вместе с тем Корболев считает, что НАК не будет платить за газ, который не заказывал.

"Мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не потребляли, но на котором настаивает "Газпром", - объяснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в ближайшее время намерена пересмотреть транзитный контракт с российским "Газпромом".


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