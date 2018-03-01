07:29 01.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Газпром" не согласна с решением Стокгольмского арбитража

Российский газовый монополист "Газпром" подтвердил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, компания обязана выплатить украинскому "Нафтогаз Украины" 2,56 миллиардов долларов.

Вместе с тем в компании заявили, что не согласны с таким решением. Как сообщает в четверг утром, 1 марта, российское издание "РИА Новости", арбитры удовлетворили требования "Нафтогаза" в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом.

Таким образом, с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, - говорится в пресс-релизе "Газпрома".

В то же время в российской газовой компании заявили, что по итогам вынесенного вердикта возник дисбаланс по поставкам и транзиту газа, и сообщили о намерении защищать свои права.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК " Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита в сумме 4,63 миллиарда долларов.


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