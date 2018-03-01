03:00 01.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Финляндия поможет Украине с реформой образования

Правительство одобрило Соглашение между Украиной и Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Финляндия поможет Украине с реформой образования

Отмечается, что Финляндия поможет Украине повысить квалификацию учителей, подчеркнуть для общества важную роль образования, а также улучшить образовательную среду школ в рамках реформы Новая украинская школа.

Как утверждает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, предусмотренный соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро и рассчитан на четыре года.

Все средства будут направлены на поддержку реформы именно в сфере, где Финляндия является наиболее сильной, а именно в обучении педагогов.

Она подчеркнула, что МОН очень ценит помощь Финляндии, которая является одним из мировых лидеров качества среднего образования.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", представители Европейской комиссии согласились выделить Украине 24 млн евро. Соответствующая сумма предназначена для граждан, которые пострадали от вооруженного конфликта на востоке страны.


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