ЕС выделит Украине один млрд евро финпомощи

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Добровкиса, Еврокомиссия готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе. Этом вопрос уже обсуждался в прошлом году, когда закончилась предыдущая программа.

Он отметил, что сейчас Еврокомиссия запустила все необходимые процедуры и готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе. Добровскис прогнозирует начало финпомощи в начале осени 2018 года.

Также вице-президент добавил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", правительство одобрило Соглашение между Украиной и Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро.