10:21 01.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС выделит Украине один млрд евро финпомощи

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Добровскис сообщил, что Украине предоставят новый пакет макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро, несмотря на неполное выполнение Украиной требований для предыдущей программы.

ЕС выделит Украине один млрд евро финпомощи

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Добровкиса, Еврокомиссия готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе. Этом вопрос уже обсуждался в прошлом году, когда закончилась предыдущая программа.

Он отметил, что сейчас Еврокомиссия запустила все необходимые процедуры и готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе. Добровскис прогнозирует начало финпомощи в начале осени 2018 года.

Также вице-президент добавил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", правительство одобрило Соглашение между Украиной и Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро.


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