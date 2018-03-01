Дефицит платежного баланса Украины в январе составил 449 миллионов долларов

Это в 2,2 раза больше, чем в январе прошлого года. Соответствующие предварительные данные в среду, 28 февраля, обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины.

По данным центробанка, это обусловило сокращение международных резервов к началу февраля на 1,2%, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 3,5 месяца.

При этом дефицит текущего счета в январе составил 61 миллионов долларов по сравнению с профицитом в январе-2017 в размере 131 миллионов долларов.

Экспорт товаров в январе вырос на 22% в годовом измерении и составил 3,4 миллиардов долларов, а импорт вырос на 30% и прежде всего за счет продукции неэнергетического назначения, и составил 3,9 миллиардов долларов.

В январе по финансовому счету наблюдался чистый отток капитала в размере 388 миллионов долларов, что на 16,2% больше, чем этом же месяце прошлого года. В НБУ пояснили, что

такая динамика обусловлена преимущественно выплатами по обязательствам реального сектора экономики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил до 47,9 миллиардов гривен. Это на 22,4 миллиарда меньше, чем в 2016 году.

Такие данные в среду, 28 февраля, опубликовало Министерство финансов в газете "Урядовый курьер". Согласно данным ведомства, указанная сумма дефицита соответствует 58,2% планового показателя с изменениями.