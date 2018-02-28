В ближайшие три года трудовая эмиграция в Украине значительно увеличится - НБУ

Вместе с тем в Нацбанке уверены, что в среднесрочной перспективе рост миграции сократится. Об этом во вторник, 27 февраля, в интервью польскому информационному агентству Polska Agencja Prasowa Biznes заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию. Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине, - подчеркнул Николайчук, добавив, что в последующие два-три года увеличение численности может быть значительным, но в среднесрочной перспективе НБУ ожидает сокращения количества мигрантов.

При этом среди причин он отметил существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, пять процентов из которых являются выходцами из Донбасса. По словам Моравецкого, такими действиями правительство страны хочет убедить партнеров из ЕС, что они выполняют свою часть обязательств в деле миграции. В этом контексте политик упомянул о большой миграции в Польшу из Украины.