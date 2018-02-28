Столичные власти выделили более 80 млн грн на защиту и безопасность жителей

Отмечается, что главной целью нововведения является повышение уровня правопорядка в городе, чтобы каждый киевлянин и гость мегаполиса чувствовал себя в безопасности.

Также столица присоединяется к финансированию правоохранительной системы. В предыдущем году выделенные средства были эффективно использованы.

Так, в 2017 году на 10 тыс. населения столицы было совершено 224 уголовных правонарушения. Эти показатели по сравнению с 2016 г. ниже, когда на 10 тыс. человек было зафиксировано 253 нарушения.

Кроме того, отмечается, что количество тяжких и особо тяжких уголовных преступлений сократилось на 3 тыс.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в законопроекте О государственном бюджете Украины указано, что в текущем году усилится финансирование органов, занимающихся борьбой с коррупцией. Так, финансирование НАБУ увеличится на 11%, НАПК – на 13%, Нацагентства по возврату активов – в 5 раз.