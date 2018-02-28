22:15 28.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100187575:Polishuk

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" по транзитному иску

Стокгольмский арбитраж в среду, 28 февраля, принял решение обязать российский "Газпром" доплатить Национальной компании "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование

Таким образом, суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Теперь, по результатам двух арбитражных споров между компаниями, "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, контракт на транзит между " Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубических метров газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.


Поделиться
Читайте также:
 
На границе с Беларусью пограничники обнаружили в баке машины килограмм кокаина - ФОТО Путин заявил, что не возражает против миротворцев на Донбассе, но договариваться надо не с ним В трех области ограничен въезд грузовиков В четверг в Украине будет холодно и снежно
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив