Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" по транзитному иску

Таким образом, суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Теперь, по результатам двух арбитражных споров между компаниями, "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, контракт на транзит между " Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубических метров газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.