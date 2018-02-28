Средняя зарплата в Украине вдвое больше минимальной

Штатный работник предприятий, учреждений и организаций в января 2018 года получал 7 711 гривен, тогда, как минимальная заработная плата составляет 3 723 гривен. Такие данные в среду, 28 февраля, опубликовала Государственная служба статистки Украины.

При этом в ведомстве отметили, что по сравнению с декабря 2017 года размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 12,1%. Однако в Госстатистики объяснили, что в начале года такое уменьшение происходит всегда, и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.

Вместе с тем за последние 12 месяцев номинальная заработная плата выросла на 28,4%.

Индекс реальной заработной платы в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 86,6%, а относительно января 2017 - 112,3%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство юстиции Украины планирует начать работу по взысканию задолженности по зарплате с 1 апреля этого года.